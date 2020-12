Archivierter Artikel vom 26.06.2020, 13:07 Uhr

SP-X/Köln. Wer sein Fahrrad mit Riemen- statt mit Kettenantrieb fahren will, musste bislang in der Regel gleich in ein neues Bike investieren. Den einfachen Tausch der Kette verhindern die in der Regel geschlossene Riemen, die sich nicht durchs hintere Rahmendreieck führen lassen. Veer Cycle aus Kalifornien hat nun ein System entwickelt, das dank einer Spleiß-Lösung des zunächst offenen Riemens auch eine Nachrüstung erlaubt. Mittlerweile wird diese mit rund 400 Euro nicht ganz billige Lösung offiziell auch in Deutschland über Cosmic Sports vertrieben.

„Split Belt“ nennt Veer sein System, welches ein einfaches Durchfädeln des zunächst offenen Riemens ermöglicht. Anhand der Länge der Kettenstrebe kann der Kunde auch die Länge des Riemens bestimmen, von denen 15 verschiedene zur Wahl stehen. Wird der passende Riemen angelegt, wird dieser abschließend mit Hilfe von Edelstahl-Nieten fest vernietet.

Kunden in Deutschland können die Lösung bei Partner-Fahrradhändlern von Cosmic Sports als komplettes Umrüstkit erhalten, das auch noch entsprechende Riemenscheiben für den Pedalantrieb sowie für das Hinterrad umfasst. Während für vorne mehrere Versionen mit einer unterschiedlichen Zahl an Zähnen zur Wahl stehen, bietet das hintere grundsätzlich 30 Zähne. Die kleine Riemenscheibe ist mit vielen Nabenschaltungen von Shimano, SturmeyArcher oder Rohloff kompatibel. Die Riemenscheiben bestehen aus CNC-gefrästen Chrom-Molybdänstahl, der Riemen hingegen aus carbonfaserverstärktem HBNR-Gummi, weshalb dieser auch die ISO-Stabilitätsstandards einer Kette erfüllt.

Vor allem für Vielfahrer kann sich eine derartige Umrüstung lohnen. Riemenantriebe gelten als besonders langlebig und sind zudem noch leise und sauber. Wird umgerüstet, muss sich der Fahrradfahrer fortan zudem nicht mehr um das Ölen oder Reinigen seiner Kette kümmern.

Mario Hommen/SP-X