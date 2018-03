Riecker zweimal auf dem Podest

Kein Teaser vorhanden

Genau beobachtet wird Nils-Obed Riecker von der Konkurrenz. Foto: honorarfrei

Im ersten Lauf in dem Schwarzwaldort hatten die Fahrer mit den nassen Hindernissen, Felsen, Steinbrocken und Hölzer, große Probleme – letztlich verpasste Riecker beim Sieg von Dominik Oswald (MSC Münstertal) den zweiten Platz nur um zwei Punkte. Gleich vier Strafpunkte kostete ihn eine Unachtsamkeit, als er ein falsches Tor durchquerte.

Im zweiten Lauf machte es der Helmenzer dann noch besser. Der Schüler setzte sich schon in der ersten Runde an die Spitze und baute seinen Vorsprung durch glänzende Leistungen in der zweiten (4 Punkte) und der dritten Runde (7) auf letztlich fünf Punkte aus. Insgesamt blieb Riecker in 13 Sektionen ohne Fehler, der zweitplatzierte Oswald kam auf acht fehlerfreie Sektionen.

Schon in zwei Wochen ist der nächste Lauf zur Süddeutschen Meisterschaft. Dann tritt Riecker in Wildberg-Sulz wieder gegen seine Kontrahenten an. red