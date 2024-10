Ricken freut sich auf Club-WM: Weltweites Schaufenster

Anzeige

Berlin (dpa). Sport-Geschäftsführer Lars Ricken bewertet die umstrittene Club-WM im kommenden Jahr als Riesenchance für Borussia Dortmund, um international noch bekannter zu werden. «Das wird ein extrem hoch angesehener Wettbewerb werden, wo du dich auch persönlich weltweit ins Schaufenster stellst. Deshalb werden wir das auch nicht als ein paar Freundschaftsspiele ansehen am Ende der Saison, sondern wir werden diesen Wettbewerb ambitioniert angehen», kündigte Ricken bei «Bild» an.

Die Club-WM wird vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in elf US-Städten ausgetragen – in einem neuen Modus und mit gleich 32 Mannschaften, darunter der FC Bayern München und Borussia Dortmund. Während FIFA-Präsident Gianni Infantino von einem «neuen Kapitel der Fußballgeschichte» sprach, übte Ex-Nationalspieler Toni Kroos zuletzt scharfe Kritik. Der 34-Jährige nannte es «unverantwortlich», ein weiteres Turnier in den Kalender zu packen.

Mit den Begleiterscheinungen der Club-WM muss sich auch Borussia Dortmund beschäftigen. «Es ist natürlich problematisch bei den ganzen Belastungen, die wir haben. Dementsprechend ist unser Kader auch ein Stück weit darauf ausgerichtet», berichtete Ricken und sprach von einem Highlight. «Das wird extrem groß. Diesen Wettbewerb haben wir uns über Jahre verdient», sagte der 48-Jährige. Er glaube, dass die Club-WM eine «Riesen-Reputation» für den BVB sein werde.