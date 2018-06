Die vom Hochwasser am stärksten betroffenen Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen sind dabei, den Spendenfluss besser zu koordinieren. Derzeit wird eine Richtlinie erarbeitet, anhand derer dann Zahlungen für bestimmte Schäden aus den verschiedenen Spendentöpfen erfolgen. Damit soll verhindert werden, dass die Gelder ungerecht verteilt werden oder gar Unberechtigte in den Genuss kommen. Orientieren will man sich dabei an entsprechenden Musterrichtlinien aus früheren Notstandgebieten, man steht zum Beispiel mit der VG Stromberg in engem Kontakt. Über diese Maßnahme will die Verwaltung in Absprache mit der Kreisverwaltung die betroffenen Ortsbürgermeister am Donnerstag informieren.

Auch weil das Verwaltungsgebäude in Herrstein noch immer ohne Strom ist, muss das Thema Berechtigungsscheine für vom Hochwasser Betroffene, wie es unter anderem das DRK fordert, noch warten. Verbandsgemeindebürgermeister Uwe ...

