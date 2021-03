Rhens – Verkehrsunfall mit Personenschaden- Zeugen gesucht

Am 15.03.2021 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des DM-Drogeriemarktes in Rhens.

Hierbei wurde ein Fußgänger von einem ausparkenden Fahrzeug touchiert und leicht verletzt. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.



Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Boppard unter Tel: 06742/809-0 oder per Mail piboppard@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Boppard



Telefon: 06742/ 809-0

piboppard@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell