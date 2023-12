Rhein-Wasserstände sinken: Wiederanstieg jedoch möglich

Nach dem durch Regen und Tauwetter entstandenen Hochwasser fallen die Wasserstände des Rheins wieder. Am Oberrhein sei ein Absinken der Pegelstände bis voraussichtlich Donnerstag zu erwarten, teilte die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz am Montag mit. Danach sei den derzeitigen Prognosen zufolge zum Wochenende mit einem Wiederanstieg zu rechnen.

Der Rhein-Uferbereich am Stadtquartier am Zoll- und Binnenhafen ist überflutet. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz (dpa). Auch am Mittelrhein würden die Wasserstände voraussichtlich bis zur Wochenmitte fallen, hieß es. Danach ist ebenfalls mit stagnierenden oder zum Wochenende auch mit steigenden Wasserständen zu rechnen.

Beim Wetter erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Rheinland-Pfalz anfangs Auflockerungen in der Pfalz, sonst wird es wohl stark bewölkt bis bedeckt – zunächst meist niederschlagsfrei und allenfalls im Norden leichter Regen. Ab den Mittagsstunden kann sich der Niederschlag auf das ganze Land ausbreiten. Nur in der Vorderpfalz bleibt es wohl bis zum Abend trocken. Die Temperaturen liegen zwischen drei und fünf Grad, am Rhein bis sieben Grad.

In Hessen rechnet der DWD am Dienstag im Süden anfangs noch mit Auflockerungen, sonst ist es meist stark bewölkt. Zunächst ist es meist niederschlagsfrei, und allenfalls im Norden wird leichter Regen erwartet. Ab den Mittagsstunden kann sich der Niederschlag von Nordwesten aus auf das ganze Land ausbreiten. Die Temperaturen liegen zwischen drei und sechs Grad, im höheren Bergland um zwei Grad.

Hochwasserbericht Landesamt für Umwelt RLP