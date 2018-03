Rheinbreitbachs Trainer Blankenheim freut sich auf Premiere

Kein Teaser vorhanden

Bei der Vorrunde zur Kreisliga-A-Rheinlandmeisterschaft Ende Juli standen sich die SG Müschenbach (weiße Trikots) und der SV Rheinbreitbach schon einmal gegenüber. Müschenbach gewann nach Elfmeterschießen mit 5:3 (0:0). Auf dem Hartplatz in Osterspai muss am Sonntag die SG Puderbach antreten.

Foto: Andreas Hergenhahn – Michael Wallrath

SG Müschenbach/Hachenburg – SV Rheinbreitbach. Mit einer gewissen Anspannung freut sich der Rheinbreitbacher Trainer Michael Blankenheim auf die Premiere in der neuen Liga im Duell zweier Neulinge. "Müschenbach verfügt über eine kompakte Mannschaft, gegen die nicht einfach zu spielen ist", zieht Blankenheim sein Fazit nach zwei Spielbeobachtungen der Gastgeber. Wegen der Nähe Rheinbreitbachs zu Nordrhein-Westfalen und den dortigen Ferienregelungen spricht der SVR-Trainer von einer zweigeteilten Vorbereitung. Während im ersten Abschnitt fast optimale Bedingungen und Trainingsbeteiligung herrschten, wurde der danach der Trainingsbetrieb durch Urlaub erheblich gestört.

"Auf drei Positionen muss ich mich wohl von meiner Wunschelf verabschieden", so Blankenheim. Trotzdem fährt der Aufsteiger voller Optimismus nach Hachenburg. "Wenn man die Klasse halten will, muss schon ein Sieg gegen den Mitaufsteiger her. So werden die Verantwortlichen beim Gastgeber Müschenbach ebenfalls denken", geht Blankenheim davon aus, dass am Sonntag zwei hoch motivierte Mannschaften aufeinandertreffen.

SG Nievern – FV Engers. Sascha Watzlawik steht vor seinem Punktspieldebüt als Spielertrainer des FV Engers. Nach gut sechs Wochen harter Arbeit zieht er ein positives Fazit der Vorbereitungszeit. "Alle haben super mitgezogen und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen", sagt Watzlawik. In der vergangenen Woche mussten sich seine Spieler auf dem ungewohnten Hartplatz am Wasserturm quälen. Der neue FVE-Coach wollte damit die Spieler auf die Bodenverhältnisse in Nievern einstellen. "Nievern zählte in der vergangenen Saison zu den drei stärksten Heimmannschaften der Bezirksliga. Es wird unheimlich schwer, dort zu punkten. Nur wenn jeder von uns alles gibt, haben wir eine Chance. Je nach Spielverlauf bin ich schon mit einem Punkt zufrieden. Doch grundsätzlich wollen wir gewinnen", sagt Watzlawik.

Direkt nach dem Spielende wird sich der ehemalige Roßbacher Leistungsträger und Rheinlandpokalsieger auf den Weg nach Koblenz zum Pokalhit seines Ex-Klubs gegen Bundesligist Mainz 05 machen. "Der Verein hat mich nicht vergessen und dazu eingeladen. Eine tolle Geste", freut sich "Watze" über die Eintrittskarten und hofft auf "Siege für Engers und Roßbach. Dann kann am Sonntagabend noch einmal richtig gefeiert werden."

SG Osterspai/Kamp-Bornhofen – SG Puderbach. Nach zunächst durchwachsener Vorbereitung lief es in den vergangenen zwei Wochen für Trainer Michael Roos und seine Puderbacher richtig gut. Ein letzter Test beim A-Ligisten Dachsenhausen wurde mit 3:0 gewonnen. "Damit war ich zufrieden. Die Mannschaft konnte sich Selbstvertrauen holen, zudem konnten wir uns bei dieser Partie schon auf die Hartplatzbedingungen in Osterspai einstimmen", berichtet Roos. Personell kann der SGP-Coach fast wieder aus dem Vollen schöpfen und mit seiner Wunschelf auflaufen. Der große Kader lässt in diesem Jahr genügend Spielraum. "Das ist optimal. Es werden immer mal Spieler ausfallen. Doch wir sind in der Lage, gleichwertige Alternativen auf das Feld zu schicken", sagt Roos.

Über die Schwere der Aufgabe sind sich die Puderbacher bewusst. Aufsteiger Osterspai bringt viel Euphorie in die neue Liga mit. Spielerisch sieht Roos leichte Vorteile bei seinem Team, wenn alle an ihre Leistungsgrenze gehen. Doch die Gastgeber verfügen über einige sehr gute Einzelspieler. "Wir wollen die drei Punkte. Das ist unser Ziel", setzt Roos eindeutig auf Sieg.

Von unserem Mitarbeiter

Ludwig Velten