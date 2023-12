Rhein: Kein Fährverkehr zwischen Remagen-Kripp und Linz

Wegen des Hochwassers auf dem Rhein wird am Montag der komplette Fährverkehr zwischen Remagen-Kripp und Linz im nördlichen Rheinland-Pfalz eingestellt. Die Pegelwerte am Rhein seien so gestiegen, dass neben der Personenfähre «Nixe», die schon seit Samstag nicht mehr fährt, auch die Autofähre ruhen muss – ab Montag, 10 Uhr. Das teilte die Rheinfähre Linz-Kripp GmbH an Heiligabend mit.

Ein Weihnachtsbaum, geschmückt als Weihnachtsmann-Figur, sitzt am Rheinufer auf einem Boot. Foto: Thomas Frey/dpa

Remagen (dpa). Ein Betrieb sei erst bei sinkendem Wasserstand wieder möglich. «Für die Autofähre brauchen wir einen Pegelstand von 7,15 Metern bei Andernach, für die Personenfähre Nixe 5,70 Meter – beides mit fallender Tendenz. Andernfalls ist ein sicherer Fährbetrieb nicht möglich», erklärte Geschäftsführer Udo Scholl.

Linz und Remagen liegen am Mittelrhein, nah an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Im Hochwasserbericht des rheinland-pfälzischen Landesamtes für Umwelt hieß es am Sonntag, die Wasserstände am Mittelrhein würden weiterhin steigen; wegen der Hochwasserwelle der Mosel in Kombination mit der Hochwasserwelle am Oberrhein.

Am Pegel Andernach wurden demnach am Sonntagabend um 19.15 Uhr 6,69 Meter gemessen. Die Prognose für Montag und Dienstag zeigt einen weiteren Anstieg an; auf maximal 8,27 Meter am Dienstagnachmittag.

