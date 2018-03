Reus feiert Comeback: Gegen HSV in der BVB-Startelf

Für Marco Reus ist die lange Zwangspause vorbei. 259 Tage nach dem Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt und seinem Teilriss des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie kehrt der Nationalspieler in die Startelf von Borussia Dortmund zurück.

Dortmunds Marco Reus feiert gegen Hamburg sein Comeback.

Foto: Bernd Thissen – dpa

Der 28 Jahre alte Angreifer führte den Fußball-Bundesligisten in der Partie an diesem Samstag gegen den Hamburger SV als Kapitän an.

„Das ist eine relativ einfache Geschichte“, erklärte Dortmund-Coach Peter Stöger vor dem Anpfiff im TV-Sender Sky. „Marco ist seit ein paar Wochen wieder relativ normal im Training. Wir haben ihm die Zeit gegeben. Wenn ein Junge dieser Qualität bereit ist, habe ich ihn gerne mit seiner Präsenz auf dem Platz.“ Zugleich warnte Stöger vor zu hohen Erwartungen an den Rückkehrer: „Wir wollen ihm nicht den Rucksack umhängen, dass alle Dinge, die wir gerne in den letzten Wochen spielerisch gesehen hätten, jetzt von ihm kommen müssen.“

Neben Reus steht auch Abwehrspieler Manuel Akanji in der Startelf der Dortmunder. Der 22 Jahre alte Schweizer war in der Winterpause vom FC Basel zu den Borussen gekommen und vergangene Woche beim 3:2-Sieg gegen den 1. FC Köln erstmals eingewechselt worden.