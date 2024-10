Reuber und Groß: Ein klares und wichtiges Signal

Die CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Reuber und Jenny Groß bewerten die Aussagen der Landesregierung auf ihren Vorstoß positiv. „Nicht nur als Abgeordnete, sondern auch als Eltern kleiner Kinder liegt uns die pädiatrische Versorgung in der Region sehr am Herzen. Die Antworten zu unserer Kleinen Anfrage sind ein klares und wichtiges Signal für die Zukunft der Pädiatrie am Krankenhaus Kirchen“, heißt es in einem gemeinsamen Statement auf Anfrage unserer Zeitung.