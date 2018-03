Rettungsschirm-Reform bleibt umstritten

Aus unserem Archiv

Berlin

Kanzlerin Angela Merkel muss weiter um eine eigene Mehrheit der schwarz-gelben Koalition für die umstrittene Ausweitung des Euro-Rettungsschirms EFSF bangen. Zwar stimmten beide Fraktionen am Abend für die Einbringung des Gesetzentwurfs. Allerdings gab es in der Union nach Fraktionsangaben zwölf Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen. Bei den Liberalen stimmten zwei Abgeordnete dagegen, vier enthielten sich. Forderungen nach einem Ausschluss Griechenlands aus der Euro-Zone wiesen Merkel und EU-Ratspräsident Herman van Rompuy am Abend zurück.