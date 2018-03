Aus unserem Archiv

Port-au-Prince

Fast eine Woche nach dem schweren Erdbeben in Haiti haben Rettungskräfte noch eine Überlebende geborgen. Die Studentin sei in der Nacht aus den Trümmern der Universität in Port- au-Prince von israelischen Bergungstrupps gerettet worden, berichten Medien. Mit Spezialgeräten sei es gelungen, eingestürzte Gebäudeteile anzuheben und so eine Öffnung für die Bergung der jungen Frau zu schaffen. Das Rettungsteam habe sie dann zur Behandlung in das israelische Feldlazarett gebracht.