Schafe sind auf einer vom Hochwasser gefährdeten Weide am deutsch-polnischen Grenzfluss Oder. Das Wasser der Oder ist hier, am Zusammenfluss von Neiße und Oder, um etwa einen Meter innerhalb von zwei Tagen auf 2,74 Meter (Stand vom 16.09.2024, 12 Uhr) angestiegen. Die Pegelstände in Neiße, Oder und Elbe steigen weiter. In Polen, Tschechien und Österreich spitzt sich die Lage schon dramatisch zu. An einigen Flüssen in Brandenburg könnte es in den kommenden Tagen zu Überschwemmungen kommen. An der Oder erwartet das Landesamt für Umwelt (LfU) in den kommenden Tagen drastisch steigende Wasserstände. (zu dpa: «Report vor der UN-Klimakonferenz zeigt drastische Daten»)

Foto: Patrick Pleul/DPA