Würzburg

Die Deutsche Rentenversicherung informiert heute über ihre aktuelle finanzielle Situation. Bei einer Veranstaltung für Journalisten in Würzburg will sie auch die erwartete Rentenerhöhung im Sommer 2019 bekannt geben. Wie bereits am Montag deutlich geworden war, sollen die rund 20 Millionen Rentner eine deutliche Erhöhung ihrer Bezüge um mehr als drei Prozent erhalten. Das zeigt ein Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2018.