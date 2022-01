Biowetter: Menschen mit Kreislaufproblemen müssen mit entsprechenden Beschwerden rechnen. Außerdem fühlt man sich vielfach müde und matt. Darunter leiden die Konzentrations- und die Leistungsfähigkeit. Ebenso besteht momentan eine große Erkältungsgefahr. Sonst hat das Wetter allerdings nur einen geringen Einfluss auf den Organismus.

Pollen: Haselpollen fliegen in einigen Regionen schwach. Sonst ist aufgrund der Jahreszeit zurzeit kein Pollenflug zu verzeichnen.

Garten: Gemüsebeet: In vielen Gärten geht der Vorrat an frosthartem Gemüse, wie Grün- und Rosenkohl sowie Porree zu Ende. Dann werden auch die letzten Gemüsebeete frei. An einem milden Tag werden sie abgeräumt und danach umgegraben. Das ist besser, als damit bis zum Frühjahr zu warten. Denn jetzt ruht sich der Boden aus, erneuert sich, lüftet durch und speichert Feuchtigkeit.