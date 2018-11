Berlin

Die Rentner in Deutschland können sich auf eine deutliche Erhöhung ihrer Bezüge im kommenden Jahr freuen. In Westdeutschland werden die gesetzlichen Renten voraussichtlich um 3,18 Prozent steigen, in Ostdeutschland sogar um 3,91 Prozent. Das geht aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2018 hervor, dieser liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Endgültig festgelegt wird die Rentenerhöhung für 2019 erst im kommenden Jahr, wenn alle Daten zur Lohnentwicklung 2017 vollständig vorliegen.