Remis zwischen Regensburg und Nürnberg

Beim 1:1 (0:1) vor 3011 Fans in dem erstmals seit fast sieben Monaten wieder mit Zuschauern gefüllten Jahnstadion waren die Gäste am Freitag durch Tim Handwerker in Führung gegangen (43. Minute). Max Besuschkow glich in der zweiten Halbzeit durch einen Handelfmeter aus (58.). Die Gastgeber von Trainer Mersad Selimbegovic waren das aktivere und mutigere Team. Den Nürnbergern, bei denen Chefcoach Robert Klauß sein Liga-Debüt feierte, fehlten vor allem die Abstimmung und die erfolgsbringenden Ideen im Spielaufbau.

Fast die ganze erste Halbzeit kam keines der zwei Teams zu einer Torchance. Dann überraschte Handwerker mit einem Weitschuss den Jahn-Keeper Alexander Meyer. In der Nachspielzeit stand der FCN-Verteidiger erneut im Fokus, als er einen Kopfball von Erik Wekesser aus kurzer Distanz ebenfalls per Kopf von der Linie klärte.

In der 2. Halbzeit lief das Spiel lange fast nur auf das Tor der Gäste. Dass Nürnbergs Enrico Valentini eine Flanke im Strafraum mit der Hand spielte, ahndete der Schiedsrichter erst nach einem langen Videostudium. Besuschkow verwandelte den Strafstoß sicher. Danach drängte vor allem Regensburg auf den Sieg, der aber nicht gelang.

