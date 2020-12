Remis in Sandhausen: Kein Bielefelder Aufstieg am Montag

Archivierter Artikel vom 12.06.2020, 20:38 Uhr

Zweitliga-Tabellenführer Arminia Bielefeld hat durch das enttäuschende 0:0 beim SV Sandhausen die Chance auf den vorzeitigen Aufstieg in der kommenden Partie verspielt.

Nach dem gleichzeitigen 1:0 des Hamburger SV bei Dynamo Dresden geht die Arminia mit maximal sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz am Montag (20.30 Uhr/Sky) in das Nachholspiel gegen Dresden.

Der achte Bundesliga-Aufstieg könnte somit frühestens am Donnerstag im Heimspiel gegen Darmstadt 98 perfekt gemacht werden. Die Ostwestfalen wären damit gemeinsam mit dem 1. FC Nürnberg Rekord-Aufsteiger. Sandhausen erreichte derweil die 40-Punkte-Grenze und könnte bei optimalem Verlauf schon an diesem Wochenende den sicheren Klassenerhalt feiern.

In der ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte die Arminia nur eine Groß-Chance durch Torjäger Fabian Klos (25.). In der zweiten Halbzeit hatte die Partie noch weniger Höhepunkte. Die 2020 ungeschlagenen Bielefelder brachten im gesamten Spiel keinen Schuss direkt auf das Tor. Der vermeintlich erste schien das Siegtor durch Andreas Voglsammer in der Nachspielzeit zu bringen, doch der Stürmer stand einen Schritt im Abseits.