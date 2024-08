Köln

Pferdesport

Rekord-Olympiasiegerin Werth: Start bei Olympia 2028 offen

Von dpa

i Olympia, Paris 2024, Pferdesport, Dressur, Einzel, Finale, Deutschlands Isabell Werth jubelt nach ihrem Ritt auf Wendy. (zu dpa: «Rekord-Olympiasiegerin Werth: Start bei Olympia 2028 offen») Foto: Rolf Vennenbernd/DPA

In Paris holt Dressurreiterin Isabell Werth ihr achtes Olympia-Gold. Ihrer zehnjährigen Stute Wendy traut sie einen Start in vier Jahren in Los Angeles zu. Bei ihr ist sie sich nicht ganz so sicher.