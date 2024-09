Anzeige

Berlin (dpa). Mit 54.280 sogenannten Finishern ist der Berlin-Marathon nach eigenen Angaben bei der 50. Auflage zum größten Marathon der Welt avanciert. Die Organisatoren teilten die Zahl der Starterinnen und Starter, die nach 42,195 Kilometern das Ziel am Brandenburger Tor erreichten, nach dem Zielschluss am Abend mit.

Damit übertrafen die Veranstalter ihr vor dem Rennen ausgegebenes Ziel, dass beim Jubiläum erstmals mehr als 50.000 Menschen die komplette Distanz in Berlin absolvieren. Als Letzter erreichte demnach der 82-jährige Peter Bartel die Ziellinie – er war auch 1974 bei der Premiere im Grunewald dabei, als 286 Läuferinnen und Läufer angetreten waren. Diesmal hatte sich die Rekordzahl von 58.212 aus 161 Nationen angemeldet.

Leichtathletik, Marathon: Läuferinnen über die Torstraße mit dem Fernsehturm im Hintergrund. (zu dpa: «Rekord: Mehr als 54.000 erreichen Marathon-Ziel in Berlin») Foto: Sebastian Christoph Gollnow/DPA

Die Siege gingen bereits am Sonntagmittag an die Asse aus Äthiopien. Bei den Männern gewann der WM-Sechste Milkesa Mengesha in 2:03:17 Stunden, bei den Frauen Tigist Ketema in 2:16:42 Stunden. Da wenige Wochen nach Olympia in Paris diesmal die großen Stars fehlten, war nach bislang 13 Weltrekorden keine weitere Bestmarke in Reichweite.