Wittlich-Cochem

Reisezüge besprüht – Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Unbekannte Täter verursachten am vergangenen Wochenende Sachschäden in Höhe von fast 6.000 Euro durch Farbschmierereien an Zügen in den Bahnhöfen Wittlich und Cochem.