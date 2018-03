Reisewelle rollt: Autofahrer sollten den Samstag meiden

Mit dem höchsten Punkt der Reisewelle rechnet der ADAC an diesem Wochenende. Wer sich vom 3. bis 5. August auf Achse macht, den erwarte «das schlimmste Reisewochenende der Saison», teilt der Automobilclub mit.

In Bayern beginnen die Ferien, in sieben anderen Bundesländern gehen sie zu Ende – das dürfte am Wochenende zu vielen und langen Staus führen.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand – DPA

Am Wochenende wird es mehr als voll auf Deutschlands Autobahnen. Vor allem wegen des Ferienbeginns in Bayern machten sich noch einmal viele Urlauber auf den Weg, erläutert der ADAC. Zugleich befänden sich Massen an Autofahrern auf der Rückreise, da bald in sieben Bundesländern die Schule wieder beginnt. Der Automobilclub empfiehlt, den Freitagnachmittag, den ganzen Samstag sowie den Sonntagnachmittag für die Urlaubsreise zu meiden und nach Möglichkeit auf einen anderen Wochentag auszuweichen. Von längeren Wartezeiten durch Staus und stockenden Verkehr seien vor allem folgende Strecken betroffen:

- A 1 Köln – Bremen – Lübeck – Puttgarden

- A 2 Köln – Dortmund – Hannover

- A 3 Frankfurt – Würzburg – Nürnberg

- A 5 Frankfurt – Karlsruhe – Basel

- A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

- A 7 Flensburg – Hamburg

- A 7 Kassel – Hannover – Hamburg

- A 7 Würzburg – Füssen

- A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

- A 9 München – Nürnberg – Berlin

- A 10 Berliner Ring

- A 19 Rostock – Wittstock

- A 24 Hamburg – Berlin

- A 81 Stuttgart – Singen

- A 93 Inntaldreieck – Kufstein

- A 99 Umfahrung München

Auch im Ausland reißt der Strom der Urlauber laut der ADAC-Prognose längst noch nicht ab. In erster Linie seien die Hauptreiserouten in Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, Kroatien und Slowenien betroffen.