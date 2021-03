Berlin/München (dpa/tmn) – Ein überschaubares Verkehrsaufkommen und freie Fernstraßen am Wochenende: Das hören Autoreisende gern. Möglich machen es weiterhin der Corona-Lockdown und Beherbergungsverbote in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Im Gegensatz zu früheren Jahren seien kaum Winterurlauber in weiter entfernte Wintersportgebiete unterwegs, erklären ADAC und ACE.

Die Autoclubs weisen aber auch darauf hin, dass bei schönem Wetter mit regem Verkehr durch Tagesausflügler in Naherholungs- und teils auch geöffnete Skigebiete zu rechnen ist. Dies könne zu lokalen Engpässen und vereinzelt sogar zu Zufahrtssperren führen. Tagesausflüge sind – außer in einzelnen Hotspots – prinzipiell nicht verboten, so der ADAC. Die Regierungen von Bund und Ländern raten aber dazu, generell darauf zu verzichten.

Zu Verzögerungen wegen Baustellen, die in Richtung Frühjahr wieder zunehmen, kann es laut ACE auf folgenden Autobahnabschnitten kommen:

A 1 Köln – Münster – Osnabrück – Dreieck Ahlhorner Heide A 3 Nürnberg – Würzburg und Aschaffenburg – Wiesbaden und Bonn – Köln – Oberhausen A 7 Hildesheim – Göttingen A 10 Nördlicher und westlicher Berliner Ring A 11 Berliner Ring – Kreuz Uckermark A 40 Duisburg – Mühlheim A 43 Recklinghausen – Bochum – Wuppertal A 45 Hagen – Gießen A 46 Wuppertal – Düsseldorf A 73 Nürnberg – Bamberg

Mit nennenswertem touristischen Reise- und Ausflugsverkehr ins benachbarte Ausland ist wegen der auch dort geltenden Corona-Beschränkungen ebenfalls nicht zu rechnen. Die Grenzen sind zwar prinzipiell offen, Ausflugsreisen in die Nachbarländer sind aber nicht erwünscht, mit strengen Auflagen versehen oder ganz verboten, warnt der ADAC.

An den Grenzen ist laut ACE mit systematischen oder stichprobenartigen Kontrollen und entsprechenden Wartezeiten zu rechnen. Sämtliche Alpenpässe mit Winterschließung seien gesperrt. Die Schneefälle der vergangenen Wochen hätten zudem zu etlichen weiteren kurzfristigen Sperrungen geführt.

© dpa-infocom, dpa:210315-99-835111/2