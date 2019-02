Es gibt viel zu entdecken für Kunst- und Kulturinteressierte: Im Frühjahr locken Ausstellungen zum „Weißen Gold“, zur Tänzerin Olga Chochlowa und zu Friedensreich Hundertwasser wissbegierige Besucher.

Bad Reichenhall feiert 400 Jahre SoleleitungBad Reichenhall (dpa/tmn) - Wer sich für die Salzgewinnung in Bad Reichenhall interessiert, kann dort vom April an eine neue Informationsstelle besuchen. Sie liegt am ...