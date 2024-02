Bundesliga

Leverkusen

Reis über Xhakas Torjubel: «Leichter Arroganz-Anfall»

Der frühere Bundesliga-Trainer Thomas Reis hat den Torjubel von Bayer Leverkusens Granit Xhaka im Bundesliga-Heimspiel am Freitagabend gegen den FSV Mainz 05 kritisiert. «Du gehst früh in Führung, meinst: Okay, es geht vielleicht von alleine. Man hat danach gesehen, dass – vielleicht auch mit der Aktion – die Mainzer nochmal geweckt wurden und dass das ein leichter Arroganz-Anfall eventuell war», sagte der ehemalige Fußballtrainer von Schalke 04 und dem VfL Bochum als Experte des Streamingdienstes DAZN in der Halbzeitpause: «Ich denke, dass man immer vorsichtig sein muss, auch gegenüber dem Gegner.»