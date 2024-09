Reifendaten für den Flottenmanager – Goodyear TPMS Connect

Anzeige

SP-X/Hanau. Goodyear mach die Reifendruckdaten von Lkw nun direkt für Flottenmanager nutzbar. Das TPMS Connect genannte System soll sich nahtlos in bestehende Telematik-Software integrieren und mit Fahrzeugen und Anhängern vernetzen lassen. Einmal installiert, sendet das Konnektivitäts-Tool die Reifendaten, die üblicherweise nur dem Fahrer zu Verfügung stehen, direkt an die Spedition oder den Fahrzeughalter. So sollen aktuelle und potenzielle Probleme mit den Reifen schnell beziehungsweise frühzeitig erkannt werden, was hilft, Ausfallzeiten zu minimieren. Geeignet ist das System für beliebige Lkw, Anhänger und Busse, die – wie seit kurzem vorgeschrieben – mit einem Reifendruckkontrollsystem eines Erstausstatters ausgerüstet sind. Zusätzliche Hardware ist nicht nötig. Präsentiert wird die Technik auf der IAA Transportation in Hannover (17. bis 22. September).

Goodyear mach die Reifendruckdaten von Lkw nun direkt für Flottenmanager nutzbar Foto: Goodyear

Holger Holzer/SP-X