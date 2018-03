Reichlich Neuschnee in den Alpen

Für Pistenschwärmer bedeutet viel Neuschnee nicht immer nur mehr Fahrspaß, sondern vor allen Dingen eine erhöhte Lawinen-Gefahr. Doch wie sind die aktuellen Schnee-Verhältnisse in den beliebten Ski-Gebieten?

In vielen alpinen Skigebieten sorgt Neuschnee für sehr gute Pistenverhältnisse.

Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

München (dpa/tmn). Die Wetterkapriolen der vergangenen Tage haben den Skigebieten in den Alpen reichlich Neuschnee beschert. In manchen Gebieten ist in den Höhenlagen binnen einer Woche bis zu ein Meter Schnee hinzugekommen.

Die Verhältnisse seien meist sehr gut, teilt der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mit. Die Lawinensituation soll sich in den kommenden Tagen entschärfen.

In Skigebieten rund um Oberstdorf zum Beispiel liegen auf den Hängen mindestens 160 Zentimeter Schnee. Auf dem Feldberg im Schwarzwald sind es 63 Zentimeter. Im Harz liegen die Spitzenwerte bei rund 65 Zentimetern. Auch im Erzgebirge ist Wintersport gut möglich.

In den österreichischen und schweizerischen Skigebieten liegt noch deutlich mehr Schnee. Auf den Pisten in Ischgl sind es 170 Zentimeter, in Sölden gar 3,50 Meter. Und auf dem Kaunertaler Gletscher wurden nach VDS-Angaben 5,50 Meter gemessen.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Garmisch-Partenkirchen 40/250/27 Zugspitze -/440/- Sudelfeld 45/205/48 Reit im Winkl 80/270/84 Fellhorn-Kanzelwand 30/180/27,5 Nebelhornbahn Oberstdorf 20/160/27,5 Feldberg/Schwarzwald 16/63/39,9 Skiliftkarussell Winterberg 40/40/- Wurmberg/Harz 25/65/- Fichtelberg/Erzgebirge 70/70/31

Schneehöhen in Österreich:

Turracher Höhe 130/140/13 Ramsau/Dachstein – Ski amade 90/150/150 Kitzsteinhorn Kaprun 50/315/46 Saalbach Hinterglemm Leogang 100/240/22,9 Kirchdorf/Kitzbüheler Alpen 60/75/119 Planai – Schladming 90/150/- Stubaier Gletscher/Stubaital 120/400/- Ischgl 100/170/24,2 Mayrhofen – Zillertal 35/152/- Tux – Finkenberg 40/185/14 Sölden 187/353/1,9 Kaunertaler Gletscher 480/550/5 Stuben am Arlberg 230/415/- Silvretta Montafon 35/205/-

Schneehöhen in der Schweiz:

Adelboden 11/218/6 Zermatt 150/350/4 Flims Laax 72/468/61 Davos Klosters 150/289/28 4 Vallées 20/350/5

Schneehöhen in Italien:

Alta Badia 70/180/34 Ortler Skiarena 30/260/- Kronplatz 40/58/5

Schneehöhen in Frankreich: