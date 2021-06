Reichel hofft direkt auf Sprung ins Blackhakws-Team

Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel will mit guten Leistungen in den Sommer-Trainingscamps den Sprung in die NHL schaffen.

„Natürlich: Mein Ziel ist, es ins Team zu schaffen“, sagte der 19 Jahre alte Nürnberger. Bei den Chicago Blackhakws hat der Angreifer einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben.

Vertrag nur der erste Schritt

„Es kommt darauf an, wie ich jetzt trainiere. Das mit dem Vertrag war jetzt 'ne Riesensache, aber es ist erst der erste Schritt. Ich habe noch viel harte Arbeit vor mir und die Trainingscamps werden auch entscheidend sein. Dann wird man sehen, wo es mich hinführt. Ich werde bereit für alles sein“, sagte er.

Der Offensivspieler war 2020 von Chicago im NHL-Draft an Position 17 ausgewählt worden. Nach guten Leistungen in der DEL für die Eisbären Berlin und zuletzt mit der Nationalmannschaft bei der WM in Riga kam das Signal vom sechsmaligen Stanley-Cup-Sieger. Wann Reichel in die USA fliegt, ist noch unklar.

„Ich weiß es noch nicht. Ich werde mich kommende Woche mit dem Fitnesscoach treffen, und dann entscheiden wir, wann ich rüber komme.“ Er werde wohl noch etwas bei den Eisbären und mit seinem Vater trainieren. „Ich kann es nicht erwarten, rüber zu kommen. Es ist eine großartige Stadt und Organisation. Es ist ein Traum, der wahr wird.“

