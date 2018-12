Brüssel

In Belgien zeichnet sich im Streit um den UN-Migrationspakt eine handfeste Regierungskrise ab. Da die flämische Regionalpartei N-VA praktisch ein Ende der Koalitionsregierung erwartete, sollte Belgien den Pakt morgen unterzeichnen, schlug Ministerpräsident Charles Michel nach Angaben der Agentur Belga vor. Die N-VA lehnt den UN-Vertrag kategorisch ab. Michel will nach Marokko zur Unterzeichnung des UN-Migrationspakts reisen. Das Kabinett war am Abend zu einer Krisensitzung zusammengekommen.