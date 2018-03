Aus unserem Archiv

Berlin

Die schwarz-gelbe Bundesregierung will ihre geplante Steuerreform wie im Koalitionsvertrag vereinbart umsetzen. Das ist das Ergebnis des Treffens der Koalitionsspitzen, wie es vom Vizeregierungssprecher Christoph Steegmans in Berlin hieß. Union und FDP hatten wochenlang darüber gestritten, ob die im Koalitionsvertrag versprochenen, aber unter einen Finanzierungsvorbehalt gestellten Steuerentlastungen von 24 Milliarden Euro verwirklicht werden. Offen ist, wann die Regierung die Steuerreform in welchem Umfang umsetzt.