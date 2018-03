Aus unserem Archiv

Berlin

Die Bundesregierung will den deutschen Einsatz in Afghanistan ausweiten. Sowohl die Zahl der Soldaten als auch die der Polizisten wird erhöht. Das bestätigten Regierungsvertreter in Berlin. Die genauen Ergebnisse wochenlanger Beratungen will Kanzlerin Angela Merkel in Kürze bekanntgeben. Sie hatte gestern ein «Gesamtpaket» von zivilem Wiederaufbau und Militärmission angekündigt, mit dem die Regierung auch in die internationale Afghanistan-Konferenz an diesem Donnerstag in London gehen wird.