Regen und Sturm: Biathlon-Sprint in Oberhof einen Tag später

ARCHIV – Blick in die leere Biathlon-Arena in Oberhof. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Oberhof (dpa). Der Sprint der Männer über zehn Kilometer findet deswegen erst am Freitag um 11.20 Uhr statt, wie der Weltverband IBU mitteilte. Ursprünglich sollte bei den Skijägern bereits am Donnerstag um 14.20 Uhr (ARD) das erste Rennen des neuen Jahres ausgetragen werden.

Somit stehen am Freitag am Rennsteig zwei Sprint-Wettbewerbe an, die Frauen gehen wie geplant um 14.20 Uhr auf die Strecke über 7,5 Kilometer. Am Samstag folgen dann die beiden Verfolgungsrennen und am Sonntag die beiden Staffeln.

Am Dienstag hatten die Veranstalter mitgeteilt, dass trotz des angekündigten Dauerregens die Austragung des Weltcups nicht gefährdet sei. Um die Strecken am Grenzadler zu schonen, wurden allerdings Anpassungen beim Training vorgenommen. Die Loipen in der Arena wurden bereits zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester mit Schnee belegt. Für erforderliche Nachbelegungen sind genügend Schneereserven vorhanden.