Red Bull zeigt Vettels neues Auto am 10. Februar

Red Bull präsentiert den neuen Rennwagen RB6 von Vizeweltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) und Mark Webber (Australien) am 10. Februar in Jerez.

Das Formel-1-Team wird auf der südspanischen Strecke erstmals in dieser Saison testen. Bei den ersten Probefahrten der Königsklasse des Motorsports vom 1. bis 3. Februar in Valencia sind Vettel und sein Team noch nicht vertreten.

Schneller ist Toro Rosso: Das B-Team des österreichischen Milliardärs Dietrich Mateschitz stellt den neuen STR5 bereits am kommenden Montag (1. Februar) in Valencia vor. Fahrer bleiben der Spanier Jaime Alguersuari und der Schweizer Sebastien Buemi. Das erste von 19 WM-Rennen findet am 14. März in Bahrain statt.