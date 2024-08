Basketball: Bundesliga, ALBA Berlin - Science City Jena, Hauptrunde, 1. Spieltag der Saison 2018/19 in der Mercedes-Benz Arena. Jenas Cheftrainer Björn Harmsen. Harmsen berichtet von Problemen bei Spielertransfers wegen der politischen Entwicklung in Thüringen. (zu dpa: «Rechtsruck in Thüringen: Clubs mit Problemen bei Transfers») Foto: Arne Immanuel Bänsch/DPA