5UpJungz unterliegt stark

Recast Gaming holt ersten Platz bei Dota 2 ESL Meisterschaft

In einem sehr dominanten Finale kann Recast Gaming den ESL-Meisterschaftstitel in Dota 2 gewinnen. In nur kurzer Zeit fegt das Team seinen Gegner 5UpJungz vom Platz. In Warcraft 3 siegt dagegen ein Altmeister.