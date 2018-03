Rebensburg vor Riesenslalom zuversichtlich

Aus unserem Archiv

Pyeongchang

Gold-Favoritin Viktoria Rebensburg geht optimistisch in den olympischen Riesenslalom. „Es ist sehr kalt und dementsprechend der Schnee auch aggressiv. An sich habe ich ein gutes Gefühl“, sagte Deutschlands beste Skirennfahrerin vor ihrem ersten Wettkampf am Montag.