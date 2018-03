Rebensburg soll bei Riesenslalom am Kronplatz wieder starten

Aus unserem Archiv

Kitzbühel

Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg soll nach ihrer Grippe-Pause am Dienstag beim Riesenslalom am Kronplatz in Südtirol wieder antreten können. Das sagte der Alpinchef des Deutschen Skiverbands, Wolfgang Maier, am Rande der Hahnenkammrennen in Kitzbühel.