Rebensburg rast zum Heimsieg in Garmisch

Garmisch-Partenkirchen (dpa) – Viktoria Rebensburg ist bei der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen zum Heimsieg gerast und hat einen der größten Erfolge ihrer Weltcup-Karriere gefeiert. Die Skirennfahrerin aus Kreuth am Tegernsee gewann vor der Italienerin Federica Brignone und der Tschechin Ester Ledecka. „Das ist was ganz Besonderes. Ein Abfahrtssieg hier in Garmisch, mit meiner Familie und den Freunden. Es ist extrem schön, ganz oben zu stehen“, sagte Rebensburg nach dem ersten Weltcup-Triumph ihrer Karriere in einer Abfahrt.