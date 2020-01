Rebensburg auch in Sestriere ohne Podestplatz

Sestriere

Die Durststrecke von Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg in ihrer Lieblingsdisziplin Riesenslalom geht weiter. Als Dritte des ersten Durchgangs fiel sie beim Weltcup-Rennen in Sestriere im Finale noch zurück auf Rang sieben.

Rebensburg wartet damit in diesem Winter auch nach fünf Wettkämpfen in dieser Disziplin auf einen Podestplatz und seit nun zwei Jahren auf einen Sieg. Den ersten Platz in Italien teilten sich am Ende Federica Brignone aus Italien und die zeitgleiche Weltmeisterin Petra Vlhova aus der Slowakei. Mikaela Shiffrin aus den USA kam mit 0,01 Sekunden Rückstand auf Platz drei. Rebensburg fehlten 1,08 Sekunden auf die Top Drei.