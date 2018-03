Aus unserem Archiv

Tripolis

Die Aufständischen in Libyen haben eine der letzten Hochburgen von Ex-Machthaber Muammar al-Gaddafi nahezu eingekreist. Die Kämpfer seien bereit, «innerhalb von 24 Stunden» in die Wüstenstadt Bani Walid einzurücken, berichtete eine Reporterin von Al-Dschasira. Verhandlungen mit Stammes-Vertretern seien in eine Sackgasse geraten. Die Zeit für Gespräche sei abgelaufen. Für Aufsehen sorgen derweil Geheim-Dokumente aus Tripolis, die auf eine enge Kooperation des Gaddafi-Regimes mit westlichen Geheimdiensten schließen lassen.