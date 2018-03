Aus unserem Archiv

Tripolis

Libyens Machthaber Muammar al-Gaddafi verlegt seine Söldner offenbar in Privatwohnungen. In der Hauptstadt Tripolis sollen die Bewohner einer Siedlung aus ihren Wohnungen vertrieben worden sein, um Platz für die Söldner zu machen. Den eigentlichen Bewohnern der Siedlung habe man gesagt, sie sollten ihre Wohnungen räumen, weil dort Nato-Luftangriffe zu befürchten seien. Die Nato hatte eingeräumt, dass sie in der Nacht zum Sonntag versehentlich ein Wohnhaus in Tripolis bombardiert hatte. Mindestens drei Menschen sollen getötet worden sein, darunter auch ein Kleinkind.