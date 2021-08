RB-Profi Orban von Neu-Trainer Marsch begeistert

Es habe noch keinen Trainer gegeben, der so viel Nähe zugelassen habe, sagte Orban dem „Sportbuzzer“. Sätze wie „Jungs, eure Probleme sind meine Probleme“ gäben ein unglaublich gutes Gefühl, „für so einen Trainer geht man durchs Feuer“, betonte der ungarische Nationalspieler. Orban führt nach den Abgängen von Dayot Upamecano (FC Bayern) und Ibrahima Konaté (FC Liverpool) in der neuen Saison den RB-Abwehrblock.

Der seit 2015 in Leipzig spielende Orban erklärte, dass die zwei Jahre unter dem bisherigen Coach Julian Nagelsmann ins neue RB-Spiel integriert würden. „Die beiden ersten Phasen Spieleröffnung und Übergangsspiel waren unter Julian überragend. Ab und zu hat uns in Phase drei der schnelle Tiefgang gefehlt“, erläuterte Orban. „Bälle in die Tiefe sind für jeden Abwehrspieler ekelhaft. Und bei unseren Passgebern im Mittelfeld und Sprintern im Sturm wollen und brauchen wir Tiefe“, sagte der 28-Jährige. Besonders auf Standards habe man in der Vorbereitung Wert gelegt und sich dort erheblich verbessert.

© dpa-infocom, dpa:210812-99-814297/2