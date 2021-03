RBLZ_Lena gibt VBL-Debüt, Bochum ist Meister in Nord-West

RBLZ_Lena ist die erste Frau, die in der Virtual Bundesliga zum Einsatz gekommen ist. Die E-Sportlerin von RB Leipzig hat am letzten Spieltag der regulären Saison ihr Debüt gefeiert.

Berlin (dpa). Premiere in der Virtual Bundesliga Club Championship: Mit Lena „RBLZ_Lena“ Güldenpfennig hat erstmals eine E-Sportlerin in der höchsten deutschen FIFA-Liga gespielt. Die Spielerin von RB Leipzig kam gegen die TSG Hoffenheim und den 1. FC Nürnberg jeweils im Doppel zum Einsatz.

„Mir hat es sehr viel Spaß gemacht“, sagte RBLZ_Lena nach ihrem Debüt im Livestream der Virtual Bundesliga. Zwar gingen beide Duelle mit Duo-Partner Daniel „RBLZ_Fehrminator“ Fehr verloren, die 19-Jährige überzeugte jedoch mit einer starken Leistung und zwei Treffern. Die Spiele waren nur von geringer Bedeutung. Die Leipziger hatten bereits in der Woche zuvor den Meistertitel der Süd-Ost-Division sicher.

Neben den Sachsen konnte auch das Team vom 1. FC Heidenheim jubeln. Die Baden-Württemberger sicherten sich den zweiten Platz der Süd-Ost-Division und damit die Qualifikation für das Finalturnier.

In der Nord-West-Division konnte sich der VfL Bochum bereits am Dienstag den Titel sichern – und das trotz einer 3:6-Pleite nach Punkten im letzten Spiel der Saison gegen den VfL Wolfsburg. Spannend verlief das Rennen um den zweiten Platz: Hier konnte sich der 1. FC Köln im letzten Moment am FC St. Pauli vorbeischieben. Während die Kölner aus ihren letzten beiden Partien neun von 18 Punkten holten, waren es bei den Kiezkicker lediglich fünf Zähler. Damit sind die Geißböcke sicher beim Finale um die Meisterschaft dabei.

Welche Teams noch beim Finalturnier dabei sind, entscheidet sich in der kommenden Woche (16. und 17. März) bei den „Final Chance“ genannten Playoffs. Hier treten die Vereine der Plätze drei bis sechs beider Division gegeneinander an. Aus dem Nord-Westen sind der FC St. Pauli, Borussia Mönchengladbach, Bayer 04 Leverkusen und der VfL Wolfsburg qualifiziert. Aus dem Süd-Osten sind der FC Augsburg, die TSG Hoffenheim, der 1. FC Nürnberg und Hertha BSC dabei.

Die größte Überraschung der Nord-West-Division ist Werder Bremen. Der amtierende Meister beendet die Saison auf dem zehnten Rang – und verpasst damit das Finalturnier um die Meisterschaft.

