RB in Hammergruppe, BVB mit Losglück, Bayern gegen Barcelona

Fußball-Bundesligist RB Leipzig bekommt es in der Gruppenphase der Champions League mit den Schwergewichten Manchester City und Paris Saint-Germain zu tun. Weiterer Gruppengegner der Sachsen ist der belgische Vertreter FC Brügge.

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München triff mit seinem neuen Cheftrainer Julian Nagelsmann in der Gruppenphase auf den FC Barcelona, Benfica Lissabon aus Portugal und dem ukrainischen Vertreter Dynamo Kiew.

In Dortmund kann man dagegen von Losglück sprechen. Die großen Brocken blieben den Westfalen in der Auslosung erspart. Der BVB misst sich in der Gruppe zunächst mit Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul.

Für die Wolfsburger ergab die Auslosung in Istanbul die Gruppengegner OSC Lille, den FC Sevilla und RB Salzburg.

