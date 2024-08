Fußball, Champions League, RB Leipzig - Manchester City, Gruppenphase, Gruppe A, 6. Spieltag in der Red Bull Arena. Leipzigs Spieler Ilaix Moriba (M) und Manchesters John Stones im Duell. (zu dpa: «RB findet neuen Club für Ladenhüter Moriba»)

Leipzig (dpa). Ilaix Moriba spielt auch in der neuen Saison in Spanien. Der 21-Jährige wird von Fußball-Bundesligist RB Leipzig an den Erstligisten Celta Vigo verliehen. Zudem vereinbarten beide Vereine eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler, der 2021 vom FC Barcelona nach Leipzig gewechselt war, aber nicht über mehr als sechs Kurzeinsätze hinausgekommen war.

Von 2022 bis 2023 wurde er an den FC Valencia ausgeliehen, in der vergangenen Saison spielte er für den FC Getafe. «Ilaix ist weiterhin ein Spieler mit großem Potenzial, das hat er sowohl in Getafe als auch kürzlich bei den Olympischen Spielen gezeigt. Um dieses dauerhaft abrufen zu können, muss er weiterhin regelmäßig Spielzeit sammeln. Celta Vigo kann ihm diese Chance bieten», sagte RB-Sportdirektor Rouven Schröder

RB hatte einst 16 Millionen Euro für das Talent an den FC Barcelona überwiesen. Doch Anpassungsprobleme an den RB-Fußball und Selbstüberschätzung sorgten dafür, dass sich der Nationalspieler Guineas in Leipzig nicht etablieren konnte.