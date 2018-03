Rauschendes Fest zum Olympia-Abschluss

Die Olympia-Organisatoren versprechen für die Abschlussfeier der Spiele in London am Sonntag ein rauschendes Fest. «Party, Party, Party», sagte der künstlerische Leiter des Festes, Kim Gavin, für die Zeremonie unter dem Motto «Symphony of British Music».

Die Spice Girls sollen bei der Olympia-Schlussfeier auftreten.

Foto: Kim Stallknecht – DPA

Nach Spekulationen britischer Medien soll in dem eine Stunde und acht Minuten langen Musikteil das Who is Who der britischen Musikszene dabei sein, darunter die Gruppen Take That, Spice Girls sowie Ex-Beatle Paul McCartney.

«Wir wollen zeigen, was die britische Musik in den vergangenen 50 Jahren geleistet hat», sagte Gavin. Unter anderem soll auch Monty-Python-Star Eric Idle den Kult-Song «Always Look on the Bright Side of Life» mit den bis zu 80 000 Zuschauern singen. Das Olympiastadion muss nach den letzten Leichtathletik-Wettbewerben am Samstagabend über Nacht in eine Festival-Bühne verwandelt werden. Auch bei der Schlussfeier sollen die Athleten im Mittelpunkt stehen, die diesmal nicht nach Nationen getrennt Aufstellung nehmen werden.

Es habe unter den angefragten Künstlern auch Absagen gegeben, räumte der Art Director ein. Zwei von ihnen hätten dann nach dem erfolgreichen Start der Spiele doch noch eine Lücke in ihrem Terminkalender gefunden. «Dann hatten wir aber keinen Platz mehr für sie», sagte Gavin.

Die Künstler arbeiten bei der Schlussfeier live und kostenlos. Über die Gesamtkosten wollten er und Olympia-Cheforganisator Sebastian Coe keine Angaben machen. Eröffnungs- und Schlussfeiern für die Olympischen und Paralympischen Spiele zusammen kosten 81 Millionen Pfund (gut 100 Millionen Euro).