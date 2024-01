Ratssplitter: Unklarheiten bei Wärmeplanung

Doch Rheinland-Pfalz hat bislang kein Gesetz beschlossen, und es bestehen Unklarheiten in der Zuständigkeit“, so VG-Chef Jens Güllering. Man wisse nicht, ob in Zukunft die Verbandsgemeinde oder die Ortsgemeinden das Thema regeln sollen. Deshalb einigte man sich im VG-Rat jedoch schon mal darauf, dass es zu kleinteilig sei, wenn die Gemeinden sich um eine koordinierte Wärmeplanung in der Verbandsgemeinde kümmern müssten, und übertrug diese Aufgabe auf die VG. „Die Entscheidungen über einzelne Maßnahmen verbleiben aber selbstverständlich in den Gemeinden“, so Güllering. frö