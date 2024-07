Paris

Eröffnung am Freitag

Rapper Snoop Dogg trägt Fackel bei Olympia

Von dpa

i Snoop Dogg kommt zu den MTV Video Music Awards im Prudential Center. (zu dpa: «Rapper Snoop Dogg trägt Fackel bei Olympia») Foto: Evan Agostini/DPA

«Drop it like it's hot» («Lass es fallen als sei es heiß») heißt einer der Hits von Snoop Dogg. Nun kommt ihm bei Olympia eine besondere Rolle zu, bei der er das nicht zu wörtlich nehmen sollte.