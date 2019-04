Trainer Ralf Rangnick will nach der Gala von RB Leipzig zuletzt in der Fußball-Bundesliga nun im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den FC Augsburg keine allzu großen Veränderungen vornehmen.

„Ich denke auf jeden Fall nicht an Rotation im großen Stil“, sagte der 60-Jährige am Montag bei einer Pressekonferenz in Leipzig. Rangnick verwies aber auch darauf, dass bereits am 6. ...