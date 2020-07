Odernheim am Glan, Glanbrücke (ots) – In der Nacht vom 17. auf den 18.07. 2020 entfernten bislang unbekannte Täter in Odernheim auf der Glanbrücke in der Staudernheimer Straße Warnbaken der dortigen Baustellenabsperrung und warfen diese in den Glan.

Odernheim am Glan, Glanbrücke (ots) – In der Nacht vom 17. auf den 18.07.2020 entfernten bislang unbekannte Täter in Odernheim auf der Glanbrücke in der Staudernheimer Straße Warnbaken der dortigen Baustellenabsperrung und warfen diese in den Glan. Darüber hinaus wurde vermutlich von den gleichen Personen eine in der Nähe befindliche Lichtzeichenanlage für Fußgänger („Fußgängerampel“) beschädigt. Es entstand Sachschaden. Die Polizei Kirn hat die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen.



Zeugenhinweise werden an die Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell